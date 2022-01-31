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1 час назад

Сертификация "Северного потока – 2" может возобновиться зимой или весной

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маркус Тенс, который входит в экономический комитет бундестага, сообщил "Известиям", что сертификация газопровода "Северный поток – 2" может возобновиться в течение четырех месяцев.

Раскрыты сроки сертификации "Северного потока – 2"
Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Это срок, который предусмотрен законодательством. Парламентарий заявил, что в случае выполнения всех требований, Федеральное сетевое агентство может возобновить сертификацию в оставшийся четырехмесячный срок, предусмотренный законодательством.

"После того как проверка на уровне ФРГ будет завершена, Еврокомиссия сможет вынести свой вердикт. От этого будет зависеть, будет ли трубопровод сдан в эксплуатацию", — сказал политик. Недавно стало известно, что оператор газопровода "Северный поток — 2" — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток – 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Ранее сообщалось, что сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" восстановится после того, как завершится передача основных активов немецкой дочерней компании и будет проверена полнота документации.

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