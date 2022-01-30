Глава Wildberries выступила против покупки жилья

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью изданию Marie Claire заявила, что «нормальные люди» не должны хотеть скупать машины, шубы, яхты и другие атрибуты дорогой жизни, потому что это «неочевидные ценности». Сейчас имущество поглощает деньги, поэтому «держать» его может быть невыгодно, считает богатейшая женщина России.
«Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег. Новая машина теряет 30% в стоимости, как только ты выехал на ней из салона. Так нужна ли очередная новая, если предыдущая вполне неплоха?», — заявила Бакальчук.
Она привела в пример родственницу, которая считает, что Бакальчук должна купить детям квартиры, «пока есть такая возможность». Сама же предпринимательница считает, что арендовать жильё проще.
«Я не понимаю, зачем покупать квартиры, если можно арендовать и не быть привязанным к одному месту? Тем более что жилой фонд имеет свойство устаревать морально, и через пять-десять лет тебе, может, будет некомфортно в этой квартире или у тебя поменяются жизненные обстоятельства», — заявила она.
Основательница Wildberries рассказала, что многие её знакомые живут в съёмном жилье.
«Сейчас в обществе тенденция не вкладывать деньги в мертвые вещи, а тратить их на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым», — заключила она.
Ранее стало известно, что владелица Wildberries Татьяна Бакальчук обошла мировых миллиардеров по приросту состояния в 2021 году. У предпринимательницы в процентном отношении оно увеличилось более чем на 1000%. Состояние Бакальчук выросло после переоценки основанного ею онлайн-ретейлера: изменить стоимость Wildberries помогло успешное IPO главного конкурента компании — Ozon.
Forbes оценивает состояние Бакальчук в $12,3 млрд. Она находится на 164-м месте в списке самых богатых людей мира.