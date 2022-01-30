Глава Wildberries выступила против покупки жилья

«Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег. Новая машина теряет 30% в стоимости, как только ты выехал на ней из салона. Так нужна ли очередная новая, если предыдущая вполне неплоха?», — заявила Бакальчук.