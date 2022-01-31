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1 час назад

Поставки сжиженного природного газа в Европу побили рекорд

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе достигли исторического максимума. При этом западные страны не оставляют попыток найти замену дорогому российскому газу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE.

Поставки сжиженного природного газа в Европу побили рекорд
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, за 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 миллионов кубометров. Уточняется, что европейские потребители по итогам января могут привлечь 10,36 миллиардов кубометров СПГ. В декабре 2021 года это число было на 3 миллиарда меньше.

В публикации подчеркивается, что на росте поставок сказались несколько факторов. Например, большую часть января спотовые цены на газ в Европе были выше, чем в Азии. Также поставщики трубопроводного газа продают его по декабрьской стоимости, которая значительно превышает нынешние котировки. В связи с этим потребители в Европе отдают предпочтение СПГ, а не трубопроводному газу.

Ранее Financial Times сообщила, что Европейский союз приступил к поискам новых поставщиков газа, чтобы не быть зависимым от России на случае ее «вторжения» на Украину. Брюссель опасается, что Москва может сократить прокачку газа в Европу в качестве ответа санкциям, которыми грозятся западные страны в случае эскалации конфликта с Украиной.

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