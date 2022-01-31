Поставки сжиженного природного газа в Европу побили рекорд

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе достигли исторического максимума. При этом западные страны не оставляют попыток найти замену дорогому российскому газу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE.

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По информации издания, за 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 миллионов кубометров. Уточняется, что европейские потребители по итогам января могут привлечь 10,36 миллиардов кубометров СПГ. В декабре 2021 года это число было на 3 миллиарда меньше.

В публикации подчеркивается, что на росте поставок сказались несколько факторов. Например, большую часть января спотовые цены на газ в Европе были выше, чем в Азии. Также поставщики трубопроводного газа продают его по декабрьской стоимости, которая значительно превышает нынешние котировки. В связи с этим потребители в Европе отдают предпочтение СПГ, а не трубопроводному газу.