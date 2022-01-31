Британия решила ударить по российским компаниям

Новые санкции Великобритании предполагают заморозку активов российских компаний, а также запрет на въезд ряду лиц. Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что в Британию не смогут въехать физические и юридические лица, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей.

30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила возможность конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Законопроект по ужесточению санкционного режима против России должен быть представлен в британском парламенте 31 января. Трасс также отметила, что власти Германии готовы отказаться от газопровода «Северный поток-2». По ее словам, страна не может «ради краткосрочных экономических интересов» отказываться от принципов свободы и демократии в Европе.

«Меры значительно усилят нашу способность бить Россию там, где ей по-настоящему больно. Трасс хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим убыткам», — рассказал источник в Форин-офисе.

Также в январе заместитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что правительство готово применить серьезные экономические санкции против РФ не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков.