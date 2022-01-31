В «Газпроме» сообщили о пустеющих хранилищах Европы

В «Газпроме» сообщили, что к концу января 2022 года в подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось менее 20 процентов от газа, закачанного в летний сезон. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Общий уровень заполненности европейских ПХГ в конце месяца составил 39 процентов. Как отмечает РБК со ссылкой на Platts, этого должно хватить на девять недель.

По информации Gas Infrastructure Europe, к 29 января объем активного газа в ПХГ Европы был на 27,3 процента (14,4 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году.

«Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон», - подчеркнули в «Газпроме» .

К 29 января уровень отбора газа достиг 80,3 процента или 38,4 млрд кубометров.