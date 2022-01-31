Агентство «Игроник » получило бюджет «Ростелекома» на размещение indoor-рекламы 2022−2023 годах. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, ценовое предложение агентства составило 216,4 млн руб. Название компании победителя Sostav сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Компания разместила тендер в конце декабря 2021 года. Начальная цена договора составила 262,9 млн руб.

Согласно техническому заданию, в течение всего срока действия контракта «Ростелеком» будет обозначать подрядчику задачу на формирование адресной программы, интересующую географию, период, форматы, объёмы и локацию размещения indoor-рекламы.