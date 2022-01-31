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5 часов назад

Агентство «Игроник» получило бюджет «Ростелекома» на размещение indoor-рекламы

Агентство «Игроник &raquo; получило бюджет &laquo;Ростелекома&raquo; на размещение indoor-рекламы 2022&minus;2023 годах. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, ценовое предложение агентства составило 216,4 млн руб. Название компании победителя Sostav сообщили в пресс-службе &laquo;Ростелекома&raquo;.

Агентство «Игроник» получило бюджет «Ростелекома» на размещение indoor-рекламы
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Компания разместила тендер в конце декабря 2021 года. Начальная цена договора составила 262,9 млн руб.

Согласно техническому заданию, в течение всего срока действия контракта &laquo;Ростелеком&raquo; будет обозначать подрядчику задачу на формирование адресной программы, интересующую географию, период, форматы, объёмы и локацию размещения indoor-рекламы.

Также в конце прошлого года агентство &laquo;Игроник&raquo; выиграло тендер от &laquo;Ростелекома&raquo; на услуги планирования и размещения наружной рекламы в 2022&minus;2023 годах. Начальный бюджет закупки составил почти 900 млн руб.

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