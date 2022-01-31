Booking.com приняла решение по выплате РФ 1,3 млрд рублей

В Booking.com разочарованы решением суда отклонить апелляцию на постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о штрафе за навязывание отелям условия о паритете цен и готовы выплатить штраф в полном объеме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Девятый арбитражный апелляционный суд 31 января подтвердил законность постановления ФАС России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.
«Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия», - сообщили в компании.
Условие о паритете цен обязует отели поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com.
Штраф в размере 1,3 млрд рублей был наложен в августе прошлого года. ФАС сочла, что Booking злоупотребляет доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов. В декабре Booking выполнил требование антимонопольной службы об отмене условия о паритете цен.