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2 часа назад

Украина начала закупку у Венгрии российского газа

Газ, закупку которого начала Украина у Венгрии, имеет российское происхождение. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Украина начала закупку у Венгрии российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии», — сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Также издание отмечает, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава кабмина по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что страны близки к договору о поставке дополнительно 1 миллиарда кубометров газа. При этом президент России подчеркнул, что увеличение поставок газа на такой объем не должно стать для РФ «особой проблемой».

Ранее сообщалось, что восстановление объемов транзита российского газа через территорию Украины обвалило европейские цены на газ. По данным Bloomberg, стоимость фьючерсов резко снизилась на 9,1 процента после того, как поставки российского газа в Словакию через соединительный узел Велке-Капушаны на границе с Украиной вернулись на обычный уровень.

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