Украина начала закупку у Венгрии российского газа

Газ, закупку которого начала Украина у Венгрии, имеет российское происхождение. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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«Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии», — сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Также издание отмечает, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава кабмина по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что страны близки к договору о поставке дополнительно 1 миллиарда кубометров газа. При этом президент России подчеркнул, что увеличение поставок газа на такой объем не должно стать для РФ «особой проблемой».