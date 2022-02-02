Европейские потребители скупили рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в январе, пытаясь найти замену слишком дорогому газу из России.

Как сообщает «Коммерсантъ», основываясь на расчетах по данным европейской ассоциации GIE, за 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров, что превосходит предыдущий рекорд, поставленный в ноябре 2019 года (329 млн кубометров).

При этом отмечается, что физические поставки газа «Газпрома» в ЕС резко упали в январе и составляют в среднем 233 млн кубометров в сутки, поскольку европейские потребители не заказывают российский газ. Таким образом, в январе доля газа РФ на европейском рынке сократилась.

А в Вашингтоне готовятся еще больше ослабить позиции российской флагманской газовой компании в Европе. Широко объявлено, что президент США на встрече с эмиром Катара в Белом доме, намерен обсудить «стабильность глобальных поставок энергоресурсов». То есть, Джо Байден будет пытаться убедить шейха Тамим бин Хамад аль-Тани перенаправить экспорт, предназначенный для азиатских рынков, к газовым терминалам Европы, поскольку «Россия может сократить экспорт газа из-за украинского кризиса».

- Байдену договариваться с Катаром не о чем – свободного газа у этой страны нет, и взяться ему неоткуда, - считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов:

- Катар является одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире. Долгое время эта страна занимала просто лидирующие позиции, а теперь соревнуется с Австралией. Сейчас Катар поставляет на внешние рынки порядка 105 миллиардов кубометров газа. Из них около 70% идет в Азию, причем по контрактам на долгосрочной основе. То есть, эти объемы защищены долгосрочными контрактами. И только оставшиеся примерно 30% катарского газа достаются всему остальному миру, всему остальному газовому рынку. Если округлить, то получается около 30 миллиардов кубометров.

«СП»: - Тогда что президент США пытается выдавить из Катара?

- За пределами некой политической игры договариваться с Катаром или с Норвегией о поставках газа в Европу не имеет никакого смысла. А смысл такой игры – только в процессе. Переговоры направлены на то, что их результатом будут только переговоры. Но если представить себе такую чисто фантастическую историю, что США так надавали на Катар, что он, наплевав на долгосрочные контракты с индусами, китайцами, японцами, корейцами и другими азиатами, со всеми, кому идут поставки на долгосрочной основе, повезет СПГ в Европу, то цены в Азии тут же подскочат в полтора раза, как минимум. После чего и в Европе цены на газ также вырастут не менее чем в полтора раза. И тут уже надо владеть совсем невероятной политической эквилибристикой, чтобы заставить поставщиков везти СПГ не в Азию, где на биржах цены и без того выше, чем в Европе.

И вообще, какой-то странный подсчет нынешних европейских рекордов по СПГ. Ведь объем этих поставок – в два раза ниже установленной мощности приемных терминалов. И мы не видим изменения биржевых котировок. Значит, это что? Удовлетворение некоего высокого спроса, который сопровождался ценовыми рывками на ряде рынков. Всего за январь ЕС может получить (после окончательных подсчетов) около 10,4 миллиарда кубометров регазифицированного СПГ. Ну, хорошо, и что? Эти данные говорят только о том, что повышение цен на газ в Европе в конце декабря сказалось на поставках в январе. Это нормальная ситуация, когда реакция рынка идет с некоторым лагом.

Да, был разворот некоторого количества танкеров с СПГ в сторону Европы в конце декабря, но, учитывая возросшие на тот момент цены, которые составляли более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров, видимо, удалось законтрактовать некоторые объемы СПГ. Судя по данным, которые сейчас публикуются, среднемесячный объем поставок в Европу СПГ, с учетом долгосрочных контрактов, будет около 7 миллиардов кубометров ежемесячно. Это, конечно, мало. Апеллировать к тому, что ЕС получит 10,4 кубометров СПГ в январе, мне представляется просто бессмысленным.

Объем поставок СПГ не имеет смысла без разбивки по странам. Например, Великобритания – страна, которая в середине января столкнулась резким снижением производства электроэнергии на ветровых электростанциях, что, кстати, было характерно для всего региона. И в Германии в 2-4 раза сократился объем производства электроэнергии на ветровых электростанциях. Просто потому, что с 15 января ветер перестал дуть с прежней силой, вот и все. При этом Великобритания столкнулась с невозможностью получать электроэнергию в необходимых объемах со стороны континента, потому как там еще осенью произошла авария, последствия которой не устранены до сих пор. Отсюда вопрос: а не в эти ли страны пошли дополнительные и, как их теперь называют, рекордные объемы СПГ? Но главное, что из-за этого принципиально ситуация в Европе не изменилась. Промышленники, пострадавшие от ценового шока, в текущих условиях развернуться не могут, они продолжают сокращать производство.

«СП» - Но и продажи «Газпрома» в ЕС не растут.

- Уверен, что на финансовых показателях «Газпрома» в ближайший год, как минимум, эта ситуация негативно не скажется. Потому как, продать одну условную табуретку за 100 рублей – это все равно что продать десяток табуреток по 10 рублей. В прошлом году, если «Газпром» поставил в два раза больше газа на европейский рынок за тот же период, так он поставлял на уровне 150 долларов за кубический метр. А сейчас он поставляет газ, примерно, по 700 долларов. Так что, жалеть надо не «Газпром», а европейских потребителей, которым из-за такой замысловатой политики властей ЕС газ достается дороже.

- Все эти танкерные развороты с СПГ мимо Азии на Европу – тактические маневры. Геополитика, конечно, влияет, но стратегическая линия ЕС не изменилась: Россия плохая, мы от её газа откажемся – этого не происходит. Чтобы как-то заменить российский газ – надо существенно увеличить добычу. То есть, дополнительно к тому, что Катар, Алжир и другие страны производят, нужно еще увеличить добычу, чтобы направить её на европейский газовый рынок. Этого не происходит. А так получается, что, если они что-то направляют на европейский рынок, то, значит, это ушло с азиатского рынка. Но если там изменятся условия и наступит дефицит, то снова вырастут цены и СПГ снова уйдет в Азию, потому что там выгоднее.

«СП»: - А почему «Газпром» в этой ситуации не играет ценами, не снижает их в борьбе за европейский рынок?

- «Газпром» не устанавливает цены, вопреки всем заверениям, что он ими манипулирует и, в случае чего, будет их поднимать. У него есть формулы ценообразования в долгосрочных контрактах, которые привязаны к спотовому рынку. И вот тут самое интересное, что, может, сегодняшнюю ситуацию и объясняет. По такой формуле берется средняя цена за определенный период - за месяц, за квартал – с лагом, как правило, в полгода – от текущих цен. Сейчас может сложиться ситуация, когда контрактная формула ценообразования будет учитывать пиковые значения цен на спотовых рынках, а текущие значения окажутся меньше, чем цены, по которым европейцы сейчас покупают СПГ. И из-за этого они могут чуть меньше брать у «Газпрома» и, соответственно, больше брать СПГ. Такой момент может сложиться на рынке. Например, в 2020 году, в разгар пандемии, на споте цены сразу же упали (они быстро реагируют на ситуацию в балансе спрос-предложение), а у «Газпрома» цены были по-прежнему высокие, потому что они с этим лагом идут по изменению формулы ценообразования. У этой компании цены меняются, как правило, раз в квартал. Сейчас такая ситуация тоже может вполне сложиться. Потому что зима довольно теплая и в Азии, и в Европе. Азиаты, может, чуть-чуть снизили объемы потребления, и цены немного снизились – и СПГ начал переходить в Европу. Вот этот дополнительный объем и пришел.

«СП»: - И, таким образом, доля «Газпрома» на европейском рынке уменьшается?