Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
2 часа назад

Европейский суд отклонил польские жалобы на «Газпром»

Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской компании PGNiG SA на решения Европейской комиссии по итогам антимонопольных дел в отношении «Газпрома».

Европейский суд встал на сторону «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает «Интерфакс», уже после соглашений «Газпрома» с ЕС в мае 2018 года, PGNiG направила жалобу в Еврокомиссию, обвиняя российскую компанию в несправедливых ценах для Польши и препятствовании свободному потоку газа через страны ЕС.

Данная жалоба была отклонена Еврокомиссией в июне 2019 года. Затем польская сторона жаловалась на отклонение Еврокомиссией обвинений в нарушении правил ЕС.

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил польский нефтегазовый концерн PGNiG в потере 4 млрд долларов в борьбе с «Газпромом».

Вчера новости сообщили о том, что Польша и Украина собираются построить газопровод, об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители