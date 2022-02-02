Европейский суд встал на сторону «Газпрома»

Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской компании PGNiG SA на решения Европейской комиссии по итогам антимонопольных дел в отношении «Газпрома».
Как отмечает «Интерфакс», уже после соглашений «Газпрома» с ЕС в мае 2018 года, PGNiG направила жалобу в Еврокомиссию, обвиняя российскую компанию в несправедливых ценах для Польши и препятствовании свободному потоку газа через страны ЕС.
Данная жалоба была отклонена Еврокомиссией в июне 2019 года. Затем польская сторона жаловалась на отклонение Еврокомиссией обвинений в нарушении правил ЕС.
Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил польский нефтегазовый концерн PGNiG в потере 4 млрд долларов в борьбе с «Газпромом».
Вчера новости сообщили о том, что Польша и Украина собираются построить газопровод, об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.