«Газпром» оставил прокачку газа по «Ямалу–Европе» нулевой

Прокачка топлива по газопроводу «Ямал—Европа» остается близкой к нулю. Забронировавший накануне часть мощности трубопровода «Газпром» не воспользовался этой бронью. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные немецкого оператора Gascade.

Фото: ТАСС ТАСС

1 февраля «Газпром» решил забронировать часть мощности «Ямала-Европы» для транзита газа через Польшу с 00:00 мск до 08:00 мск 2 февраля, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения) - 1,57 миллиона кубометров в час.

Реверсные поставки по «Ямалу–Европе» с началом новых газовых суток 1 февраля (в 8:00 мск) сократились приблизительно в четыре раза. До вечера они были на уровне 140-147 тысяч кубометров в час. С 00:00 до 02:00 мск 2 февраля могли начаться поставки в аверсном режиме в объеме 1,57 миллиона кубометров в час, но физического потока так и не было.

Поставки российского газа по газопроводу были прекращены с 21 декабря. «Ямал–Европа» стал работать в режиме реверса. Физический поток газа шел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.