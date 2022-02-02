Gallina Blanca опровергла уход с российского рынка

Производитель продуктов Gallina Blanca не планирует уходить с рынка России и СНГ после смены акционера. пишет «Газета.Ru».
«Испанская компания GBfoods – владелец бренда Gallina Blanca, выпускающая продукцию этой марки в России и СНГ в рамках деятельности ЗАО «Юроп Фудс ГБ» – объявила о продаже 100% своих акций в этой компании непальскому конгломерату Chaudhary Group. Смена главного акционера не повлечет за собой значимых изменений в деятельности компании на нашем рынке – бренд Gallina Blanca остается в России и СНГ», - говорится в сообщении компании.
В конце декабря ФАС России одобрила сделку между непальским производителем лапши быстрого приготовления CG Foods и GBFoods, в собственности которой находится завод в Нижегородской области, производивший продукцию под брендом Gallina Blanca: бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, макаронные изделия.
Сумма сделки неизвестна. По независимым оценкам, она могла составить 1-1,5 млрд руб. При этом в стоимость не входил бренд Gallina Blanca.