Глава «Сбера» Греф: компания определится с размером дивидендов за 2021 год в марте

<p>Российский финансовый конгломерат «Сбер» во второй половине марта текущего года уже определится с размером дивидендных выплат своим акционерам за прошлый год. Такое заявление сделал глава компании Герман Греф. </p> <p>По словам финансового директора компании Александры Бурико, «Сбер» будет придерживаться своей уже существующей дивидендной политики в 50% от чистой прибыли по МФСО. Это происходит из-за удержания высокой рентабельности капитала, которая держится на уровне 13%. </p> <p>Исходя из отчетных данных, за 2020 год держатели акций получили от компании рекордные дивидендные выплаты в размере 422 миллиардов 400 миллионов рублей. Информацию предоставил новостной <a href="https://tass.ru/ekonomika/13596913" target="_blank" rel="noopener">портал</a> ТАСС. </p> <p> </p>