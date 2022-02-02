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1 час назад

Глава «Сбера» Греф: компания определится с размером дивидендов за 2021 год в марте

<p>Российский финансовый конгломерат &laquo;Сбер&raquo; во второй половине марта текущего года уже определится с размером дивидендных выплат своим акционерам за прошлый год. Такое заявление сделал глава компании Герман Греф.&nbsp;</p> <p>По словам финансового директора компании Александры Бурико, &laquo;Сбер&raquo; будет придерживаться своей уже существующей дивидендной политики в 50% от чистой прибыли по МФСО. Это происходит из-за удержания высокой рентабельности капитала, которая держится на уровне 13%.&nbsp;</p> <p>Исходя из отчетных данных, за 2020 год держатели акций получили от компании рекордные дивидендные выплаты в размере 422 миллиардов 400 миллионов рублей. Информацию предоставил новостной <a href="https://tass.ru/ekonomika/13596913" target="_blank" rel="noopener">портал</a> ТАСС.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

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