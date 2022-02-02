Желание Польши наказать Газпром ударило по ней самой

Польша никогда не упускает возможность подать судебный иск против Газпрома и его «дочек». Однако выигрывать удается далеко не всегда. На сей раз Европейский суд отказался удовлетворить жалобу Варшавы на то, что антимонопольное расследование против Газпрома закончилось мировой, а не многомиллиардным штрафом. В итоге столь агрессивная позиция обошлась Варшаве очень дорого.

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Суд ЕС отклонил жалобу Польши на решение по делу против Газпрома. Речь про давнее антимонопольное расследование против российской компании, которое ЕК завела еще в 2012 году. По нему Газпрому грозил оборотный штраф в 10% от оборота (мог достигать 6-10 млрд евро). Однако в 2018 году стороны пошли на мировую: ЕК выставила новые правила игры, на которые Газпром согласился. Дело было закрыто без наложения оборотного штрафа на российскую компанию.

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Польша с таким поворотом дел не согласилась и подала жалобу. И вот теперь Европейский суд общей юрисдикции принял решение по этой жалобе – отказать Польше и поддержать решение антимонопольного регулятора Евросоюза закрыть расследование в отношении Газпрома.

«Это дело давно минувших дней. Но Польша не упускает любой шанс каким-то образом «укусить» Газпром. Антимонопольное расследование шло в 2012–2018 годах. Это фактически уже другая историческая эпоха. Главное обвинение тогда в адрес Газпрома было в том, что он препятствует виртуальному и физическому реверсу российского газа, то есть его реэкспорту. Но он уже давно убрал этот пункт из контрактов. Это было одним из условий компромисса для завершения антимонопольного расследования ЕК. Плюс Газпром пошел на ретроактивные платежи», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

То есть к тому моменту, когда стороны пошли на мировое соглашение, Газпром уже фактически выполнил все те три пункта, на которых настаивала ЕК. Первое: он разрешил перепродажу российского газа. Второе: обеспечил поставки газа в Центральную и Восточную Европу по конкурентным ценам. Третье: не требовал компенсаций с Болгарии за отмену «Южного потока».

Чего же хотела Польша, подав жалобу на это мировое соглашение? Судя по всему, Варшава хотела бы, чтобы Газпром все-таки заплатил оборотный штраф на миллиарды евро.

Это антимонопольное дело напрямую не требовало от Газпрома перехода от нефтяной к спотовой составляющей в формуле цены в газовых контрактах с европейцами. Однако антимонопольное расследование использовалось для продавливания и этой важной истории, считает Игорь Юшков. В итоге Газпром внес эти изменения в ценообразование в большинство контрактов. По данным «Газпром экспорта», контрактов с нефтяной привязкой осталось меньше 20%.

С большинством стран удалось договориться полюбовно. Но с Польшей такое вряд ли возможно. Варшава подала иск в Стокгольмский суд с надеждой получить компенсацию с Газпрома за переплату за топливо из-за привязки формулы цены к нефтяным котировкам. В 2020 году Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Варшавы. Суд потребовал от Газпрома вернуть Польше 1,5 млрд долларов, решив, что именно столько она переплатила за поставленный ранее газ в 2014–2017 годах. Более того, суд обязал польскую госкомпанию PGNiG платить Газпрому за топливо по новой формуле, которая напрямую привязана к ценам на газ на западноевропейском рынке, то есть на спотовом рынке.

Варшава, конечно, праздновала победу, получив 1,5 млрд долларов от Газпрома. Однако длилась она недолго. Потому что рыночная конъюнктура резко развернулась не в пользу тех, кто решил считать стоимость газпромовского газа, исходя из цен на спотовом газовом рынке. В 2021 году цены на споте резко выросли и несколько раз обновляли исторические рекорды. Когда-то Польша жаловалась, что платит Газпрому 450 долларов за тысячу кубометров. На фоне стоимости газа на споте в 1000, а порой и дороже 2000 долларов, прежние претензии выглядят особенно смешными.

Теперь в самой Польше кусают локти в прямом смысле слова. Ведь если бы Варшава оставила в контракте с Газпромом прежнюю формулу цены, то не потеряла бы целых 4 млрд долларов за полтора года. Именно во столько эксперты в самой Польше оценивают переплату за спотовую привязку стоимости российского газа.

Прошедшей осенью польская PGNiG набралась наглости и написала Газпрому письмо с просьбой вернуться обратно к нефтяной привязке и забыть про вечные польские претензии и суды. «Польша может давить на то, что повышение цен на спотовом рынке – это форс-мажор, что эти цены для Варшавы несправедливы. Поэтому надо вернуться обратно к нефтяной привязке. Однако Газпром будет отстаивать позицию, что это не форс-мажор, а рыночные отношения. Это результат баланса спроса и предложения, который привел к росту цен», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Интерес Польши к формуле ценообразования в контракте с Газпромом выглядит странным в свете польского плана полностью отказаться от импорта газпромовского газа. Эта давняя мечта Варшавы, к исполнению которой она идет не первый год. И вот наступил 2022 год, когда действующий контракт с Газпромом прекратит действовать 31 декабря.

Польша закупает у Газпрома 8-9 млрд кубометров газа в год. Но найти столько у других поставщиков она так и не смогла. И вряд ли это получится сделать за оставшиеся месяцы. «Поляки не выходят на переговоры с Газпромом по новому контракту. Вероятно, они ждут запуска Baltic Pipe (по плану – 1 октября 2022 года). Варшава считает, что это усилит ее переговорные позиции. Однако в реальности это не так», – говорит Игорь Юшков.

Мощность строящегося Baltic Pipe составляет 10 млрд кубометров в год. Эта труба идет по дну Балтийского моря от месторождений на норвежском шельфе в Северном море через Данию в Польшу. Однако собственной добычи Польши на месторождениях на шельфе Норвегии для загрузки этой трубы катастрофически не хватает. Варшаве удалось законтрактовать лишь несколько миллиардов кубометров газа.

Пустая новая труба Baltic Pipe, скорее всего, обернется козырем для Газпрома на переговорах с Варшавой по новому контракту,

считает Юшков. Формула ценообразования станет больным вопросом для поляков. По мнению эксперта, поляки захотят подписывать годовой, а не долгосрочный контракт на поставку минимум 5 млрд кубометров газа вместо 8-9 млрд сейчас. Полностью отказаться от газа из России не получается. Даже если Польша загрузит на полную свой СПГ-терминал. Еще один источник газа – это покупка его у Германии на споте. Но все эти источники топлива нестабильные и дорогие.