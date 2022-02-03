Российский банк увеличил срок действия карт до семи лет

ВТБ увеличил срок действия пластиковых дебетовых карт с трех лет до семи. Такое решение принято в рамках реализации ESG-стратегии банка, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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"Семилетний срок действия устанавливается для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые. Это позволяет пользоваться картой в течение семи лет без необходимости ее замены и дополнительных визитов в офис, а также сокращает объем выпуска карт на пластиковом носителе. Начиная с 2025 года, ежегодное потребление пластика снизится на 20 тонн", - сказал он.

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По словам банкира, уже сейчас четверть активных пользователей карт ВТБ оплачивают покупки при помощи смартфона.

"В этом году тренд на токенизацию платежей продолжится. По нашим прогнозам, их объем по картам ВТБ превысит 1 трлн рублей, и доля Pay-платежей достигнет 40% от общего оборота по картам банка. А в 2023 году клиенты ВТБ будут проводить смартфонами половину безналичных платежей, при этом 40% розничной эмиссии банка придется на цифровые карты", - дал прогноз Печатников.

Заморозка счетов "дропперов"

ВТБ предлагает законодательно наделить банки правом блокировать на срок до 30 дней счета "дропперов" (физических или юридических лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги), заявил Печатников.

"ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов "дропперов" на срок до 30 дней. Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции. Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия. Важно заботиться не только о своих клиентах, но и клиентах других банков", - сказал Печатников, уточнив, что сейчас у кредитных организаций нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет "дроппера" уже определен и заблокирован.

Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную "заморозку" похищенных средств и их возврат владельцу, подчеркнул Печатников.

"Проблема настолько острая, что ее надо быстро решать и радикально. Мы пытаемся привлечь к решению этого вопроса максимальное число участников и представителей власти", - пояснил он.

Мошеннические звонки

Также, по мнению банкира, необходимо предпринять меры по дополнительной защите граждан от мошеннических звонков, введя более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера.

"Нужно создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных. В первую очередь - принадлежащих госведомствам и банкам", - добавил Печатников.

Банкир также подчеркнул необходимость "строже контролировать тех игроков рынка телекома, которые не исполняют закон", вступивший в силу с 1 декабря 2021 года. Документ обязывает операторов связи блокировать звонки и SMS-сообщения из-за рубежа в Россию по подменным номерам.

"Пока мы видим, что штрафы не оказывают необходимого воздействия: мы страдаем как банки, и наши клиенты страдают. За один декабрь мы собрали 370 тыс. обращений пользователей на подозрительные номера, абсолютное большинство относится к подменным, это на 10% выше ноября. Поэтому с данным вопросом мы обратились к регулятору и вынесли на обсуждение на Национальный финансовый совет Банка России", - добавил Печатников.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что обращение от банка было направлено в январе этого года.