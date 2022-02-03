Крупный банк в России начал эксперимент с четырёхдневкой

Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент с укороченной неделей для работающих удалённо сотрудников. Он охватит меньше 5% персонала, но банк не исключает его расширения. Другие банки пока не рассматривают отказ от стандартной пятидневки, пишет РБК.

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Эксперимент по переводу части сотрудников Совкомбанка на четырёхдневную рабочую неделю проводится среди способных работать на удалёнке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Речь идёт и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров. Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи человек из 22,7 тысячи сотрудников Совкомбанка.

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Как заявил представитель банка, в случае успеха такой график может быть введён для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые находятся на удалёнке. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне.

В других банках сообщили, что пока не рассматривают переход на четырёхдневную рабочую неделю. Как пояснил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч, чтобы сохранить эффективность, сотрудникам придётся работать в более интенсивном режиме, что неизбежно повлечёт стресс.

Между тем основатель и президент SuperJob Алексей Захаров полагает, что согласно опросам, большинство банковских работников могут делать свою работу за два-три дня в неделю. По его словам, российские банки «всё больше превращаются в цифровые машины» и способны оптимизировать продолжительность работы персонала. Руководитель рекрутингового сервиса Facancy Алёна Владимирская также отмечает, что сокращённая рабочая неделя становится одним из преимуществ для соискателей, в особенности IT-специалистов.