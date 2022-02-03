Аналитики сообщили о росте рынка POS-кредитования в России в 2021 году

Общий объём рынка POS-кредитования — рассрочки и займов на покупку товаров непосредственно в торговых точках или в онлайн-ретейле — за 2021 год вырос на 26% и достиг 400 млрд рублей.

Такими оценками с «Известиями» поделились в «Тинькофф Кредит Брокере».

В «Ренессанс Кредите» объём выдач таких продуктов увеличился на 35% в 2021 году, в МТС Банке — на 66%, в Сбере — в 4,6 раза, до 28,7 млрд.

В «Ситилинке» оборот по услугам кредитования увеличился вдвое по сравнению с 2020 годом.

Директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Иванов выразил мнение, что такая динамика связана с упрощением и ускорением процесса получения рассрочки и кредита, а также с активным ростом электронной коммерции.