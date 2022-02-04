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1 час назад

Paolo Conte может покинуть российский обувной рынок

Российский обувной рынок может покинуть Paolo Conte, который собирается подать заявление о банкротстве. Об этом пишет «Коммерсант».

Популярный обувной бренд покинет Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аналитики отмечают, что обувная компания раньше входила в десятку лидеров по продаже обуви среднего ценового сегмента. Однако она не смогла подстроиться под смещение спроса в онлайн и сильнее пострадала от закрытия магазинов, падения трафика и роста издержек.

Paolo Conte была основана в 2001 году Андреем Ротарем. Компания производит и продает обувь под одноименным брендом. В 2019 году компания заняла шестое место среди всех продавцов обуви среднего ценового сегмента. После смерти Андрея Ротаря в октябре 2021 года у компании начались сложности. Так, на рынке недвижимости у нее произошли тяжелые переговоры с кредиторами, которые хотели возвращения долга. Ситуацию усугубило закрытие магазинов в связи с пандемией из-за невозможности оплачивать аренду.

Российские пекари поссорились с магазинами

По словам основателя и президента Zenden Андрея Павлова, в ближайшее время другие обувные компании также могут уйти с рынка. Это связано с тем, что льготные налоговые режимы отменились, ввелась новая маркировка и онлайн-кассы. Все это обелило рынок, но поставило его в неравное положение с теневым, чьи масштабы просто огромны.

В начале 2022 года «Газета.Ru» выяснила, каких западных брендов лишилась Россия в 2021 году. Так, рынок покинули японский автоконцерн Honda, магазин одежды Kiabi и многие другие.

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