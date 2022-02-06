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1 час назад

Сбербанк предупредил всех граждан РФ со сбережениями на банковской карте

<p class="MsoNormal">Сбербанк предупредил всех граждан РФ со сбережениями на банковской карте. В России ожидается новый рост инфляции, которые может навредить данным накоплениям. Заявление сделал представитель Сбербанка Герман Греф.</p> <p class="MsoNormal">Уже к концу января 2022 года инфляция достигла показателя 8,8%. Однако глава Сбера отметил, что хранить средства все же имеет смысл. Он рекомендует использовать облигации федерального займа или ОФЗ. Их стоимость растет в соответствии с инфляцией, что защищает от определенных рисков.</p> <p class="MsoNormal">Об этом рассказал портал <a href="https://primpress.ru/article/80929" target="_blank" rel="noopener"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">PRIMPRESS</span></a>.</p>

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