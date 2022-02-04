Владельцев карты Сбербанка ждет неожиданное нововведение с 5 февраля 2022 года

<p>Россиян, которые являются владельцами карт «Сбера», ожидают изменения. Представители компании заявили, что подготовили для своих клиентов новую функцию, которая коснется доходной и расходной частей граждан. </p> <p>Информацию предоставил новостной <a href="https://primpress.ru/article/80896" target="_blank" rel="noopener">портал</a> Primpress. </p> <p>Исходя из слов представителей «Сбера», в скором времени клиенты компании будут иметь возможность по-новому отслеживать передвижения не только своих денежных средств, но также средств своих близких. Для того чтобы это сделать, необходимо подключить специальные уведомления, которые будут демонстрировать списание денежных средств со счета. </p> <p>Такая функция разработана для того, чтобы родитель мог контролировать списания средств своего ребенка. Это поможет гражданам тщательно относиться к своим доходам и доходам близких. Подключить услугу можно в приложении «Сбербанк Онлайн». Стоимость услуги составит 60 рублей с человека. </p> <p> </p>