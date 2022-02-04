Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
24 минуты назад

Владельцев карты Сбербанка ждет неожиданное нововведение с 5 февраля 2022 года

<p>Россиян, которые являются владельцами карт &laquo;Сбера&raquo;, ожидают изменения. Представители компании заявили, что подготовили для своих клиентов новую функцию, которая коснется доходной и расходной частей граждан.&nbsp;</p> <p>Информацию предоставил новостной <a href="https://primpress.ru/article/80896" target="_blank" rel="noopener">портал</a> Primpress.&nbsp;</p> <p>Исходя из слов представителей &laquo;Сбера&raquo;, в скором времени клиенты компании будут иметь возможность по-новому отслеживать передвижения не только своих денежных средств, но также средств своих близких. Для того чтобы это сделать, необходимо подключить специальные уведомления, которые будут демонстрировать списание денежных средств со счета.&nbsp;</p> <p>Такая функция разработана для того, чтобы родитель мог контролировать списания средств своего ребенка. Это поможет гражданам тщательно относиться к своим доходам и доходам близких. Подключить услугу можно в приложении &laquo;Сбербанк Онлайн&raquo;. Стоимость услуги составит 60 рублей с человека.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители