Эксперты из США усомнились в возможности полноценной замены SWIFT российской системой

Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» «Чисто отключение от SWIFT, если оно будет происходить, то оно будет происходить громко и достаточно больно для России. А есть более простой способ, о котором Соединенные Штаты Америки уже говорили: это отключение банков-корреспондентов. То есть, грубо говоря, когда Сбербанк делает платеж в Штаты по поручению клиента, этот платеж просто возвращается, или замораживается, или не происходит. Второе кажется более страшным, второе точно произойдет при отключении от SWIFT, и со вторым мы бороться никак не можем. То есть я не сомневаюсь в способности Банка России создать какой-то внутренний сервис по платежам, но, к сожалению, отключение от SWIFT будет означать практически полную остановку любых платежей в Европу или Соединенные Штаты Америки. Соответственно, это будет иметь совершенно понятные последствия и для банковского бизнеса, и, конечно, для нашей экономики, потому что совершенно непонятно, как будет происходить тогда товарообмен с Европой и Штатами. Разговоры о том, чтобы перенести центр платежей куда-то в Азию, не приведут к тому, что мы сможем платить в долларах или евро, они приведут только к тому, что большинство партнеров с нами откажутся работать. Я бы еще в качестве ключевого риска назвал невероятное падение котировок всех наших банков и соответствующий коллапс, который произойдет у нас вообще на фондовом рынке. Потому что давайте представим, а что будет стоить Сбербанк, если Сбербанк фактически перестанет быть банком, потому что в структуре его выручки доля выручки, приходящаяся на внешние платежи, достаточно большая, и останется просто экосистема. Кто из зарубежных инвесторов, даже при отсутствии формального запрета инвестирования в Сбербанк, принесет в него хоть рубль и купит его облигацию? И что будет вообще с нашей банковской системой, если пятерка наших крупнейших банков целиком попадет в этот список и целиком фактически лишится очень весомой части своего бизнеса? Я боюсь, что это будет означать дальнейшие проблемы с кредитованием и дальнейшие проблемы уже с платежами внутри России, просто потому, что нарушится бизнес банков как банков».