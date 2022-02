Эксперты из США усомнились в возможности полноценной замены SWIFT российской системой

Российский аналог SWIFT не сможет компенсировать функции международного провайдера — к такому выводу пришли эксперты Institute of International Finance из Вашингтона.

В конце января издание The Wall Street Journal писало, что Белый дом пока не рассматривает отключение России от SWIFT в качестве реальной санкции. Эксперты The New York Times тогда отмечали, что последствия таких мер поставят под угрозу всю мировую финансовую систему.