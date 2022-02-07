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1 час назад

Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России

Cистема денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Об этом пишет РБК.

Western Union объявила о прекращении переводов внутри России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме, направленном компанией банкам-парнерам, отмечается, что решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Международные переводы будут осуществляться в штатном режиме. Представитель Western Union пояснил изданию, что «компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов». Он не стал говорить, какой объем переводов совершался внутри России, поскольку Western Union не раскрывает такие данные.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей.

Ранее российская система денежных переводов «Золотая корона» столкнулась с ограничениями в Швеции из-за логотипа. Фирменный символ в этой европейской стране посчитали геральдической имитацией королевской короны, защищаемой законом. В свою очередь, российские юристы заявили, что позиция шведских властей «излишне щепетильная». Кроме того, правозащитники не исключили, что решение было «политически мотивированным».
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