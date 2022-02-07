Western Union объявила о прекращении переводов внутри России

В письме, направленном компанией банкам-парнерам, отмечается, что решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Международные переводы будут осуществляться в штатном режиме. Представитель Western Union пояснил изданию, что «компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов». Он не стал говорить, какой объем переводов совершался внутри России, поскольку Western Union не раскрывает такие данные.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей.