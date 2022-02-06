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59 минут назад

Украина начала прилагать максимум усилий для срыва сертификации «СП-2»

«Оператор ГТС Украины» прилагает максимум усилий, чтобы сорвать сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил гендиректор компании Сергей Макогон, передает РИА «Новости».

Украина начала прилагать максимум усилий для срыва сертификации «СП-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, "Северный поток — 2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом», - заявил Макогон.

По его словам, порученное ему задание состоит в том, чтобы «не позволить этот газопровод сертифицировать».

Он добавил, что сертификация - это бюрократический процесс, который зависит от немецкого регулятора и Европейской комиссии, а также геополитических факторов

В конце января стало известно, что «Газпром» выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.

Против газопровода активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, стремящаяся сохранить транзит. Вашингтон и Киев стремятся ликвидировать проект под предлогом его политизации.

Власти России не раз заявляли, что "Северный поток — 2" является экономическим, а не политическим проектом и выгоден Европе.

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