Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
54 минуты назад

СМИ: Из совета директоров «Русснефти» вышел британский лорд

Британский лорд Роберт Скидельски вышел из совета директоров российской нефтяной компании «Русснефть». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую прессу.

СМИ: Из совета директоров «Русснефти» вышел британский лорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я подумал, что неуместно входить в совет директоров организации, находящейся под санкциями», - заявил Скидельски.

В составе совета компании бизнесмен был независимым директором и при этом являлся независимым членом Палаты лордов.

«Русснефть» — российская нефтяная компания, основанная в 2002 году предпринимателем Михаилом Гуцериевым. Входит в промышленно-финансовую группу «САФМАР». Штаб-квартира находится в Москве.

Летом прошлого года председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев был включен в санкционный «белорусский» список ЕС за поддержку президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение выйти из совета. В августе прошлого года против Гуцериева ввела санкции Британия.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители