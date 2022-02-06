СМИ: Из совета директоров «Русснефти» вышел британский лорд

Британский лорд Роберт Скидельски вышел из совета директоров российской нефтяной компании «Русснефть». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую прессу.
«Я подумал, что неуместно входить в совет директоров организации, находящейся под санкциями», - заявил Скидельски.
В составе совета компании бизнесмен был независимым директором и при этом являлся независимым членом Палаты лордов.
«Русснефть» — российская нефтяная компания, основанная в 2002 году предпринимателем Михаилом Гуцериевым. Входит в промышленно-финансовую группу «САФМАР». Штаб-квартира находится в Москве.
Летом прошлого года председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев был включен в санкционный «белорусский» список ЕС за поддержку президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение выйти из совета. В августе прошлого года против Гуцериева ввела санкции Британия.