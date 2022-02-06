СМИ: Из совета директоров «Русснефти» вышел британский лорд

Британский лорд Роберт Скидельски вышел из совета директоров российской нефтяной компании «Русснефть». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую прессу.

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«Я подумал, что неуместно входить в совет директоров организации, находящейся под санкциями», - заявил Скидельски.

В составе совета компании бизнесмен был независимым директором и при этом являлся независимым членом Палаты лордов.

«Русснефть» — российская нефтяная компания, основанная в 2002 году предпринимателем Михаилом Гуцериевым. Входит в промышленно-финансовую группу «САФМАР». Штаб-квартира находится в Москве.