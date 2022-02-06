Стало известно, сколько денег вернут жертве мошенников по страховке

Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников составила по итогам прошлого года 20,5 тысячи рублей. Об этом рассказала владелец продукта "Сбереги финансы" страхового дивизиона Сбербанка Олеся Дунаева.

"Выплаты клиентам "СберСтрахования" производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы "Сбереги финансы" за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей", - передает РИА Новости со ссылкой на Дунаеву. Страховым случаем в банке считается кража денег с карты, если мошенники получили ее данные по звонку от имени банка или полиции, при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, из-за вирусов, фишинга, незащищенного wi-fi и взлома аккаунта.

Сейчас в Банке России работают над формированием механизма возврата денег жертвам кибермошенников, которые крадут средства граждан с банковских счетов. Однако эта схема будет работать только в том случае, если держатель карты сам не сообщил мошенникам лишнюю информацию. В противном случае средства ему не вернут.