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22 минуты назад

Western Union объявила о прекращении переводов внутри России

С 1 апреля текущего года платежная система Western Union прекратит проводить операции внутри России, сообщает РБК со ссылкой на письмо компании в адрес банков.

Western Union объявила о прекращении переводов внутри России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из документа, решение принято из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов на рынке.

«Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме», — говорится в письме.

Так, клиенты платежной системы лишатся возможности отправить денбги внутри РФ через Western Union 31 марта, а на следующий день нельзя будет получить выплату или возврат.

С 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей.

«Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях "Почты России"», — отметили в компании.

Напомним, Сбер запустил сервис проверки переводов доверенным помощником клиента банка для защиты от мошенников. Клиент может выбрать помощником любого близкого человека. Подключить услугу можно через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», для этого необходимо согласие и самого клиента, и выбранного им помощника.

Новая услуга защитит клиента, если он переводит средства мошенникам под психологическим давлением.

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