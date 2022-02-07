В случае введения США новых санкций против России общие потери доходов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme составят 760 млрд рублей (около $10 млрд). Половина из этой суммы придется на Apple. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра GS Group пишет «Коммерсант».

Аналитики прогнозируют, что, если США введут технологические санкции и запрет прямых поставок устройств крупнейших вендоров, то это приведет к тому, что доля ключевых производителей на российском рынке упадет с более чем 80% до 10–20%.

«При этом цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%, увеличится параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, импорт телефонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок розничных сетей и телеком-операторов»,— пояснил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Эксперты отмечают, что в случае введения санкций Google через Android и Apple через iOS начнут блокировать активацию новых смартфонов и обновления на уже используемых. Это может привести к тому, что китайские производители перейдут на альтернативные операционные системы, например Harmony от Huawei.

При этом источник издания, близкий к крупному ритейлеру, заметил, что санкции США прямо не затронут бренды из других стран, и не удастся запретить китайским и корейским производителям поставлять устройства на российский рынок.

В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе».