Блинкен сообщил, что усилия США направлены на увеличение поставок газа в Европу

Средство угрозы "Мы должны стать независимыми от этого (поставок российского газа – "Газета.Ru") и последовательно работать с надежными поставщиками газа", - сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая в онлайн-режиме на конференции "Европа 2022", организованной в Берлине. По ее словам, сейчас ЕС "выстраивает партнерство по энергетической безопасности с США". "В первую очередь" речь идет "о поставках СПГ" (сжиженный природный газ). "Нельзя исключать, что Кремль продолжит использовать газ как средство угрозы, и поэтому мы должны стать более независимыми", - заявила глава ЕК. Она также назвала "странным бизнес-поведением" отказ "Газпрома" увеличить поставки голубого топлива в ситуации возросшего спроса на газ в Европе. Российский газ при этом составляет 40% от общего объема этого топлива, поставляющегося в ЕС. Отказ увеличить поставки Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" на второй и третий кварталы. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform. На аукционе выставлялись 89,1 миллиона кубометров газа в сутки по польскому маршруту и 9,8 миллиона кубометров — по украинскому. Они остались невостребованными. В конце 2021 года поставки по этому газопроводу снизились. С 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим, когда изначальный потребитель, получив в собственность голубое топливо, поставляет его в обратном направлении (из Германии в Польшу). 2 февраля впервые за полтора месяца через трубопровод "Ямал — Европа" с 0.00 по 8.00 по московскому времени провели небольшой объем законтрактованного газа — 1,6 млн кубометров. После этого аверс газа через этот газопровод остановился. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявил, что "сложности с поставками газа" в ЕС вызваны "кризисом отношений с Россией". При этом он отметил, что РФ строго выполняет свои контрактные обязательства. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок голубого топлива для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозность рынка. "Россия, как вы знаете, в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру", - сказал он в понедельник во время министерской встречи глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с основными производителями топлива об увеличении поставок в Европу, в том числе на Украину. "Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться", - цитирует Блинкена РИА "Новости". Дефицит газа в ЕС Согласно отчету британской консалтинговой группы Wood Mackenzie, даже если российский трубопроводный газ "продолжит поступать весной и летом, зима - 2022/23 начнется так же, как и эта, — с рекордно низкими запасами". Это при условии, что российское голубое топливо "больше не будет доступно для экспорта ни по "Северному потоку - 2", ни по другим маршрутам". "Если бы все потоки газа (из России - "Газета.Ru") были остановлены сегодня, существующие газовые хранилища закончились бы через 6 недель... И, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета", - говорится в отчете. В то же время в документе отмечается, что европейские политики вряд ли одобрят блокировку импорта газа из России, так как Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены его поставок. Согласно данным лондонской биржи ICE, цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник колеблются в диапазоне 900–935 долларов за тысячу кубометров, снижаясь на 4,2-7,7% ниже расчетной цены пятницы. Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара и в течение первых часов торгов демонстрировала устойчивое снижение. Цены опускались почти до 900 долларов, что на 7,7% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года). Президент России Владимир Путин говорил, что Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ - европейцы сами создали себе проблемы. В свою очередь вице-премьер Александр Новак пояснил, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым. Однако такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. РФ готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" для этого необходимы долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции.