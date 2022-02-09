Mastercard изменит комиссию за переводы

«Mastercard снизила комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях, в рамках собственного сервиса системы <…> Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%», — пишет РБК со ссылкой на свои источники.