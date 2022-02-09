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1 час назад

РБК: Mastercard изменит комиссию за переводы

Ura.Ruиещё 1

Международная платежная система Mastercard снизит комиссии за переводы средств с карты на карту между физическими лицами при подключении к платформе Mastercard Transfer Hub. Изменения планируется ввести с 23 апреля 2022 года.

Mastercard изменит комиссию за переводы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Mastercard снизила комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях, в рамках собственного сервиса системы <…> Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%», — пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Mastercard Transfer Hub позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в соцсетях. Отмечается, что ранее у платежной системы не было нулевых или сниженных комиссий по данным переводам. Изменения вносятся с целью конкурирования с Системой быстрых платежей от Центрального Банка, сообщает издание.

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