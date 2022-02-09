Япония согласилась снабжать Европу газом при «вторжении» России на Украину

Власти Японии согласились организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны в случае «вторжения» России на Украину. Как указали агентству Киодо источники в правительственных кругах, в скором времени по данному вопросу будет сделано официальное заявление, сообщает ТАСС.

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Пока что условия поставок, в частности объемы и сроки, не раскрываются. Также неизвестно, будет ли Токио использовать для поставок газ из собственных резервов, или же перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.

Впервые о вероятном решении Японии поставлять сжиженный газ в Европу при эскалации конфликта на Украине сообщалось 4 февраля. Однако тогда в Токио отметили, что стратегические запасы природного газа в стране ограничены, а особую озабоченность вызывает возможность резкого похолодания, поскольку в таком случае эти запасы потребуются самой Японии.

До этого японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда выразил готовность организовать поставки газа в Европу в случае нарастания конфликта вокруг Украины. «Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести вклад в международное сообщество», — заявил Хагиуда, отметив, что Япония является мировым лидером по импорту СПГ, однако экспортом этого топлива на данный момент не занимается.