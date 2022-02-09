Псаки: "Мы не поддерживаем Северный поток 2"

Администрация США выступает против проекта российского газопровода «Северный поток-2» и обещает не допустить его запуска в случае эскалации кризиса на Украине. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Фото: Reuters Reuters

«Мы не поддерживаем "Северный поток 2". Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы», — сказала Псаки.

Затем она подтвердила озвученные ранее заявления американской администрации о том, что «если РФ вторгнется в Украину, то "Северный поток-2" не будет запущен».