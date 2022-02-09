Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
56 минут назад

Псаки: "Мы не поддерживаем Северный поток 2"

Елена Прошина

Администрация США выступает против проекта российского газопровода «Северный поток-2» и обещает не допустить его запуска в случае эскалации кризиса на Украине. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки: "Мы не поддерживаем Северный поток 2"
Фото: ReutersReuters

«Мы не поддерживаем "Северный поток 2". Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы», — сказала Псаки.

Затем она подтвердила озвученные ранее заявления американской администрации о том, что «если РФ вторгнется в Украину, то "Северный поток-2" не будет запущен».

В ходе брифинга Псаки также сообщила, что в США сочли военные учения России и Белоруссии эскалацией ситуации в Донбассе. Она подчеркнула, что в РФ не предприняли шагов по предотвращению конфликта.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители