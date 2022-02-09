Администрация США выступает против проекта российского газопровода «Северный поток-2» и обещает не допустить его запуска в случае эскалации кризиса на Украине. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не поддерживаем "Северный поток 2". Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы», — сказала Псаки.
Затем она подтвердила озвученные ранее заявления американской администрации о том, что «если РФ вторгнется в Украину, то "Северный поток-2" не будет запущен».
В ходе брифинга Псаки также сообщила, что в США сочли военные учения России и Белоруссии эскалацией ситуации в Донбассе. Она подчеркнула, что в РФ не предприняли шагов по предотвращению конфликта.