В российских магазинах возник дефицит овощей и фруктов

Торговые сети столкнулись с задержками поставок импортных овощей и фруктов, по ряду позиций уже наблюдается дефицит товаров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех ретейлеров.

Фото: ТАСС ТАСС

Из-за усиленного контроля Роспотребнадзора за ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции в портах скопились контейнеры с импортной продукцией. Как отметил коммерческий директор ГК «Красный Яр» (входит в альянс «Восточный союз») Вадим Журов, овощи и фрукты стали дольше проходить таможню и чаще, чем раньше, уходить на карантин и досмотры. По его словам, такая продукция может находиться в пути до восьми дней дольше. Другая торговая сеть отмечает, что задержки поставок в порту Новороссийска в среднем составляют неделю и более, а по некоторым грузам они могут превышать три недели. Сотрудника ретейлера отметил, что это «является серьезным фактором потери качества товаров».

Видео дня

Представитель торговой сети «Верный» сообщил о небольших задержках поставок апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов. Он объяснил это изменением сроков получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар. Срок увеличился в среднем с двух до пяти дней в связи с усиленным контролем качества. По словам представителя «Верного», проводится дополнительная проверка турецких лимонов и мандаринов. Он отметил наблюдаемый дефицит апельсинов, лимонов и грейпфрутов на российском рынке, при этом поставщики воспользовались этим и решили повысить закупочные цены в три раза. Сама торговая сеть отказалась повышать цены на полках магазинов.

По словам представителя Роспотребнадзора, служба мониторит оборот опасных продуктов, в том числе содержащих «незаявленные химические вещества». Усиление контроля за поставками из Турции, Ирана, Египта, ЮАР, Вьетнама и других стран началось с 13 октября 2021 года. Из-за этого приостановлен ввоз небезопасной плодоовощной продукции 88 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, мяты, яблок, апельсинов, груш, грейпфрутов. В конце 2021 года также был приостановлен ввоз всего турецкого перца, винограда и гранатов, иранского перца, с января 2022 года — турецких апельсинов и грейпфрутов. Представитель Роспотребнадзора при этом отметил, что запрещенную продукцию могут перенаправить в Россию через другие страны.

В Минпромторге и Минсельхозе сообщили, что не получали информацию о перебоях с поставками. Представитель Минсельхоза заявил о снижении импортных поставок апельсинов и грейпфрутов в январе 2022 года в сравнении с январем 2021 года.