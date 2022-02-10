Япония столкнулась с избытком денег

Значительное увеличение объема депозитов, ставшего следствием денежных выплат правительства Японии, вызывает озабоченность финансовых организаций и мешает центробанку бороться с последствиями политики отрицательных процентных ставок, пишет Reuters.

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Власти Японии уделяют особое внимание поддержке экономики во время пандемии коронавируса. Так, в 2020 году на эти цели были выделены 25,6 триллиона йен (около 221,8 миллиарда долларов), в 2021 году — 56 триллионов йен (около 485,1 миллиарда долларов). Единоразовые прямые выплаты населения составили 100 тысяч йен (около 866 долларов), малому бизнесу — 2,5 миллиона йен (около 21,6 тысячи долларов).

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В ближайшее время власти планируют раздать своим гражданам еще 1,8 триллиона йен (около 15,6 миллиарда долларов). Это вызывает обеспокоенность японских банков, поскольку значительная часть прошлых выплат осела на банковских счетах. На январь 2022 года объем вкладов в основных японских банках составил 446 триллионов йен (около 3,87 триллиона долларов США). С начала пандемии коронавируса в 2020 году объем сбережений увеличился на 14 процентов.

Банки неспроста проявляют обеспокоенность резким ростом депозитов. В январе 2022 года крупнейший банк MUFG Bank заплатил за хранение денег в Банке Японии. Это случилось впервые с момента введения ЦБ отрицательных процентных ставок в 2016 году. На текущий момент она равна минус 0,1 процента — то есть каждый год Банк Японии списывает 0,1 процента с размещенных у него депозитов коммерческих банков в свою пользу. Такой политикой он пытается мотивировать финансовые организации активнее выдавать кредиты.

Инвестировать свободные средства банки могут не всегда. В случае с MUFG Bank на эту возможность повлияли как требования регулятора, так и политика фирмы. «Сумма депозитов превысила определенный порог. Также существуют ограничения на управление средствами на денежном рынке, имеющие экономический смысл», — объяснил представитель MUFG Bank.

Сам Банк Японии отрицает, что ситуация с MUFG Bank чем-то опасна. «Я не вижу в этом никаких признаков того, что недостатки нашей политики отрицательных ставок станут реальностью», — заявил заместитель управляющего Банком Японии Масазуми Вакатабе.