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55 минут назад

Будут уведомления. Сбербанк осчастливит всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Konkurent.ru

Сбербанк планирует в ближайшее время запустить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» сервис уведомлений о долгах по исполнительным производствам, которые открываются после решения суда.

Будут уведомления. Сбербанк осчастливит всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

По словам директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петра Днепровского, новый сервис будет работать в интеграции с порталом «Госуслуги». «Будет возможность как подписаться на уведомления по исполнительным производствам, так и получить подробную выписку по ним», – уточнил Днепровский.

Точные сроки внедрения сервиса Днепровский не указал, отметив, что продукт будет реализован в этом году. «Клиенты часто узнают об исполнительном производстве в самом конце, когда их деньги уже списывают со счетов в банке. Это неожиданный и негативный клиентский опыт, поэтому мы хотим предоставлять как можно больше информации по исполнительному производству и своевременно информировать клиентов о его начале и других действиях пристава», – заявил представитель Сбербанка.

С 1 февраля 2022 г. российские должники, которые обратились в ФССП, смогут обезопасить от списания в счет долгов сумму на своем счете в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения. Обратившись в ФССП, должник должен в заявлении указать данные паспорта, контактный номер телефона и номер исполнительного производства. В обязательном порядке необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором будут сохраняться деньги в размере прожиточного минимума.

Сохранить деньги можно только на одном счете в одном банке. При этом если у должника есть родственники-инвалиды или другие лица, находящиеся у него на иждивении, то он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему от взыскания денежной суммы выше установленного прожиточного минимума.

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