Будут уведомления. Сбербанк осчастливит всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк планирует в ближайшее время запустить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» сервис уведомлений о долгах по исполнительным производствам, которые открываются после решения суда.

По словам директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петра Днепровского, новый сервис будет работать в интеграции с порталом «Госуслуги». «Будет возможность как подписаться на уведомления по исполнительным производствам, так и получить подробную выписку по ним», – уточнил Днепровский.

Точные сроки внедрения сервиса Днепровский не указал, отметив, что продукт будет реализован в этом году. «Клиенты часто узнают об исполнительном производстве в самом конце, когда их деньги уже списывают со счетов в банке. Это неожиданный и негативный клиентский опыт, поэтому мы хотим предоставлять как можно больше информации по исполнительному производству и своевременно информировать клиентов о его начале и других действиях пристава», – заявил представитель Сбербанка.

С 1 февраля 2022 г. российские должники, которые обратились в ФССП, смогут обезопасить от списания в счет долгов сумму на своем счете в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения. Обратившись в ФССП, должник должен в заявлении указать данные паспорта, контактный номер телефона и номер исполнительного производства. В обязательном порядке необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором будут сохраняться деньги в размере прожиточного минимума.