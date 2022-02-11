Экономист объяснил, на ком отразится перевод России в «серый» налоговый список ЕС

Европейские регуляторы уделят пристальное внимание российским финансовым компаниям и владельцам зарубежной недвижимости, рассказал профессор экономики Борис Хейфец. Россия провела политику деофшоризации, однако этого может быть недостаточно, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». В Евросоюзе собираются включить Россию в «серый» список налоговых убежищ, сообщило европейское интернет-издание EUobserver. По его данным, перечень будет расширен с 15 до 25 юрисдикций. Кроме России, в него могут попасть Бермуды, Британские Виргинские острова и Израиль. «Дело в том, что это приведет к более внимательному отношению к транзакциям, в которых участвуют российские финансовые компании. Будет больше внимания, более тщательных проверок к российским структурам, потому что в этот список попадают те юрисдикции, которые вызывают сомнения, они используют недобросовестную налоговую конкуренцию, в том числе офшоры. На обычных россиянах это не скажется, это идет в русле политического давления на Россию, но, в общем, это не очень хорошо, потому что это может коснуться тех, кто обладает счетами, недвижимостью за рубежом. Но это незначительная часть россиян. Мы выполняем наши обязательства в рамках программы BEPS (по борьбе с уклонением от налогов - прим. НСН), мы совсем недавно присоединились к новой инициативе о глобальном минимальном корпоративном налоге. Но есть один нюанс, потому что, с одной стороны, мы должны выполнять международные обязательства, а с другой, действуют санкции против российского бизнеса, против отдельных бизнесменов. Здесь надо как-то сочетать и проводить гибкую политику, учитывая наши национальные интересы», - напомнил экономист. ВИПы из России. Кому и зачем «золотые паспорта» Черногории и Кипра Россия достигла определенных успехов в реформировании налоговой сферы, но процесс идет медленно, рассказал Хейфец. «В этом плане мы открыли, например, две территории, которые по своим условиям не хуже офшорных, то есть очень большие льготы. Это остров Октябрьский в Калининграде и остров Русский во Владивостоке. Нужно найти какую-то середину, чтобы налоговая прибыль не выходила из нашей юрисдикции. Здесь очень много вопросов, но можно сказать, что мы все-таки добились успехов. Например, в декабре три крупных российских компани перерегистрировались из юрисдикции Нидерландов, Кипра в российскую юрисдикцию. Процесс медленно, но идет», - объяснил профессор. Ранее адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН рассказал, что фигурантам скандального офшорного «Досье Пандоры» ничего не грозит, так как эта информация была получена из анонимных источников с нарушением закона.