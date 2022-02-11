Польская энергетическая компания PGNiG ответила на требование «Газпрома» об арбитражном разбирательстве в Стокгольме, подав встречный иск с требованием снизить стоимость поставок топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«11 февраля 2022 года компания ответила на требования «Газпрома», в котором просит отклонить претензии «Газпрома» как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные», – говорится в сообщении.

Напомним, что «Газпром» обратился в суд в Стокгольме в середине января. Компания требует пересчитать стоимость поставленного в Польшу газа с 2017 по 2020 годы в сторону увеличения. Такие действия стали реакцией на политику польской компании. PGNiG требовала сначала понизить контрактные цены с 1 ноября 2017 года, затем – с 1 ноября 2021 года.

В начале февраля сообщалось, что «Газпром» подтвердил подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ (совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG, владеет польским участком газопровода «Ямал - Европа»).

Ранее PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с «Газпромом».