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1 час назад

Польская PGNiG подала иск против «Газпрома»

Лера Букина

Польская энергетическая компания PGNiG ответила на требование «Газпрома» об арбитражном разбирательстве в Стокгольме, подав встречный иск с требованием снизить стоимость поставок топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«11 февраля 2022 года компания ответила на требования «Газпрома», в котором просит отклонить претензии «Газпрома» как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные», – говорится в сообщении.

Напомним, что «Газпром» обратился в суд в Стокгольме в середине января. Компания требует пересчитать стоимость поставленного в Польшу газа с 2017 по 2020 годы в сторону увеличения. Такие действия стали реакцией на политику польской компании. PGNiG требовала сначала понизить контрактные цены с 1 ноября 2017 года, затем – с 1 ноября 2021 года.

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В начале февраля сообщалось, что «Газпром» подтвердил подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ (совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG, владеет польским участком газопровода «Ямал - Европа»).

Ранее PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с «Газпромом».

PGNiG прямо или косвенно владеет через свою дочернюю компанию Gas-Trading SA 51,18% в уставном капитале EurRoPol GAZ, «Газпром» владеет 48,82% акций. Транснациональный газопровод «Ямал - Европа» проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год.

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