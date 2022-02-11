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1 час назад

Сыровар Сирота ответил на обвинения бывшей жены

Елена Прошина

Сыровар Олег Сирота рассказал в социальных сетях о разводе и отношениях с Пелагеей. По его словам, информация о том, что он бросил жену с детьми платить ипотеку — небылицы. Пост с объяснениями он опубликовал на своей странице во ВКонтакте.

Сыровар Сирота ответил на обвинения бывшей жены
Фото: РамблерРамблер

Мужчина подчеркнул, что даже после развода он продолжит воспитывать детей совместно с бывшей женой.

"Я уважаю Пелагею, мы с ней не чужие люди, и я благодарен ей за все наши годы совместной жизни и за наших детей – они самое дорогое, что у меня есть, и я всегда буду о них заботиться", - написал он.

Кроме того, по словам Сироты, он хочет сохранить с супругой дружеские отношения.

"Мы с Пелагеей преодолели эмоции, ещё раз спокойно проговорили все недопонимания и нашли устраивающее всех решение – мы остаемся родителями и, надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы остаться друзьями. Я не хочу опровергать всякие небылицы, которые появились в этой истории, никогда не отказывался от своих обязательств, всегда их выполнял и не собираюсь от них отказываться", - добавил Сирота.

Также он добавил, что сторонам удалось “преодолеть эмоции” и прийти к соглашению, несмотря на все тяготы разводного процесса. А всех окружающих он попросил не делать из них с Пелагеей "сенсацию для СМИ".

"Также признателен всем, кто поддерживает нас в этой ситуации, и прошу отнестись с уважением и пониманием к моему решению не давать никаких комментариев по разводу", - подытожил знаменитый сыровар.

Напомним, новость о разрыве несколько дней назад сообщила пока еще супруга Олега Пелагея Сирота. Об этом она написала в социальных сетях.

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