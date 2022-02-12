Пенсионерам в РФ в возрасте 55-69 лет озвучили сумму, которую они могут получить раз в 5 лет

<p>Пенсионерам, проживающим на территории России, рассказали, что они могут получить разовые выплаты, сформированные из средств пенсионных накоплений. Подобные выплаты получат россияне, которые родились в период с 1953 по 1967 годы. Информацию предоставил новостное <a href="https://primpress.ru/article/81253" target="_blank" rel="noopener">издание</a> Primpress. </p> <p>Отмечается, что получить данное разовое пособие могут граждане один раз в 5 лет. Для того чтобы получить финансовую помощь, необходимо обратиться в отделение ПФР с пакетом документов. Обязательно условие – наличие пенсионных накоплений. Также выплату получат участники «госпрограммы софинансирования формирования пенсионных накоплений». </p> <blockquote> <p>«Если речь идет о единовременной выплате, то для отправлявших взносы в 2002–2004 годах размер разового получения составляет 5-10 тысяч рублей. Но для каждого человека сумма будет индивидуальной», - пишет портал.</p> </blockquote> <p>Ранее наш новостной портал Banki.Loans <a href="https://banki.loans/news/post/sberbank-obraduet-rossiyan-dvumya-novovvedeniyami-s-13-fevralya-2022-goda" target="_blank" rel="noopener">сообщил</a>, что Сбербанк обрадует россиян двумя нововведениями с 13 февраля 2022 года. </p>