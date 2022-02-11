Жена сыровара Сироты внезапно отказалась от обвинений мужа

Жена сыровара Олега Сироты Пелагея на своей странице в Instagram сообщила, что смогла договорится с мужем в ходе развода.

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«Несмотря на пучину страстей и эмоций мы с Олегом смогли договориться. Это был очень сложный, болезненный период в моей жизни и очень тяжелые месяцы. Рада, что наконец-то мы пришли к взаимопониманию и можем идти дальше, оставаясь ответственными и любящими родителями. Еще раз спасибо за поддержку! Благодаря ей нам удалось прийти к соглашению гораздо быстрее», - написала Пелагея.

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Ранее она сообщала, что им с Олегом не удалось прийти к мирному соглашению.

По словам. Пелагеи, после 11 лет брака она осталась с брачным контрактом на руках, который Олег уговорил ее подписать сразу после рождения четвертого ребенка, когда они с малышом лежали в реанимации. По этому контракту все нажитое в браке имущество принадлежит сыровару.

Кроме того, как рассказала Пелагея, дом, который подарила ей бабушка и. В котором жила семья, был заложен в ипотеку на строительство коровника на много лет. По ее словам, муж, уходя из семьи, отказался погасить эту ипотеку. Теперь женщина опасается, что в любой момент может остаться с детьми без жилья, если Сирота по каким-то причинам перестанет выплачивать ее.

«Нам с детьми важно остаться в нашем доме, который сейчас заложен под строительство коровника на много лет. И чтоб этот «дамоклов меч» не висел над нами с детьми. И само собой разумеется, мне важно, чтобы ответственность за содержание детей была не только на мне», - написала в другом посте Пелагея.

Она также сообщила, что развод перенесен на 15 марта и выразила уверенность, что мирные договоренности будут достигнуты.

Информацию о том, что в ходе развода супругам удалось договориться, подтвердил на своей странице в Instagram и Олег Сирота.

«Мы с Пелагеей преодолели эмоции, еще раз спокойно проговорили все недопонимания и нашли устраивающее всех решение – мы остаемся родителями и, надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы остаться друзьями. Я не хочу опровергать всякие небылицы, которые появились в этой истории, никогда не отказывался от своих обязательств, всегда их выполнял и не собираюсь от них отказываться», - написал он.

Сирота также подчеркнул, что уважает Пелагею и благодарит ее за годы совместной жизни и за детей. Он заявил, что дети являются для него самым дорогим и пообещал о них заботиться.

При этом он добавил, что не будет давать никаких комментариев по поводу развода. И попросил не делать из них с Пелагеей «сенсацию для СМИ».