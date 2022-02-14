Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
57 минут назад

«Газпром» сорвал торги по транзиту газа через Польшу и Украину

Lenta.ruиещё 4

Аукционы на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» и на дополнительные мощности при поставках через газотранспортную систему (ГТС) Украины не состоялись. Об этом со ссылкой на данные платформ RBP и GSA сообщает РИА Новости.

После срыва торгов на второй и третий квартал «Газпром», единственный возможный поставщик, отказался бронировать и поставки в марте. Однако в настоящее время у российской компании остается возможность заказать прокачку на конкретные сутки.

В ходе торгов Оператор ГТС Украины предлагал купить 15 миллионов кубометров в сутки в дополнение к 109 миллионам по пятилетнему контракту. Польша предлагала мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в сутки. Прокачка через газопровод «Ямал-Европа» в сторону Германии остановилась еще 21 декабря, с того момента поставки ведутся только в обратном направлении. При этом в январе «Газпром» забронировал прокачку, но так и не воспользовался своим правом.

В начале недели стоимость газа в Европе резко выросла на фоне сообщений западных СМИ о готовящемся вторжении России на Украину. В субботу, 12 февраля, Politico сообщило, что операция начнется 16 числа, но позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне нет точной информации о дате нападения, однако оно может случиться до конца Олимпиады.

В ЕС захотели получать от «Газпрома» больше газа

Между тем «Газпром» сообщил, что, по состоянию на 12 февраля, европейские газохранилища заполнены только на треть. Потребители уже истратили около 90 процентов всего газа, закачанного в летний период.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители