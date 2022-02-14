Аукционы на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» и на дополнительные мощности при поставках через газотранспортную систему (ГТС) Украины не состоялись. Об этом со ссылкой на данные платформ RBP и GSA сообщает РИА Новости.

После срыва торгов на второй и третий квартал «Газпром», единственный возможный поставщик, отказался бронировать и поставки в марте. Однако в настоящее время у российской компании остается возможность заказать прокачку на конкретные сутки.

В ходе торгов Оператор ГТС Украины предлагал купить 15 миллионов кубометров в сутки в дополнение к 109 миллионам по пятилетнему контракту. Польша предлагала мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в сутки. Прокачка через газопровод «Ямал-Европа» в сторону Германии остановилась еще 21 декабря, с того момента поставки ведутся только в обратном направлении. При этом в январе «Газпром» забронировал прокачку, но так и не воспользовался своим правом.

В начале недели стоимость газа в Европе резко выросла на фоне сообщений западных СМИ о готовящемся вторжении России на Украину. В субботу, 12 февраля, Politico сообщило, что операция начнется 16 числа, но позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне нет точной информации о дате нападения, однако оно может случиться до конца Олимпиады.