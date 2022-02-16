Детское питание грозит вырасти в цене

Ассоциация «Русбренд» предупреждает, что цены на продукцию могут возрасти на 10%, если не приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо «Русбренда» в Минэкономразвития.

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Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке консервов из мяса, овощей и фруктов с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ведомство сформировало проект постановления правительства. Минэкономразвития оценивает этот документ на предмет наличия в нем избыточных норм.

Ассоциация «Русбренд» высказала свое мнение по этому вопросу и предложила исключить из эксперимента товары для детей. В своем письме представители бизнеса подчеркнули, что предложение о маркировке было озвучено на фоне непрерывного роста цен на сырье, упаковку и транспортировку. При этом реально располагаемые доходы покупателей сокращаются. Отмечается, что производители столкнутся с трудностями при попытках сдержать стоимость продукции, которая может увеличиться на 10%.