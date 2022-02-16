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1 час назад

Производители детского питания заявляют о риске роста цен из-за маркировки

Елена Прошина

Ассоциация «Русбренд» предупреждает, что цены на продукцию могут возрасти на 10%, если не приостановить подготовку к маркировке детского консервированного питания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо «Русбренда» в Минэкономразвития.

Детское питание грозит вырасти в цене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке консервов из мяса, овощей и фруктов с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ведомство сформировало проект постановления правительства. Минэкономразвития оценивает этот документ на предмет наличия в нем избыточных норм.

Ассоциация «Русбренд» высказала свое мнение по этому вопросу и предложила исключить из эксперимента товары для детей. В своем письме представители бизнеса подчеркнули, что предложение о маркировке было озвучено на фоне непрерывного роста цен на сырье, упаковку и транспортировку. При этом реально располагаемые доходы покупателей сокращаются. Отмечается, что производители столкнутся с трудностями при попытках сдержать стоимость продукции, которая может увеличиться на 10%.

Кроме того, в письме подчеркивается что уровень импорта в сегменте составляет около 25-30%. Минпромторг предложил более дорогостоящие технические решения для зарубежной продукции. В связи с этим возникает риск дефицита товаров на полке.

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