Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк

Сбербанк сообщает о результатах очного заседания Наблюдательного совета, состоявшегося 15 февраля 2022 года.

Члены Наблюдательного совета утвердили корректировки метрик Стратегии 2023. Также Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о результатах выполнения и утверждении значений КПЭ по динамике кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства – «Объем кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, в ходе заседания члены Наблюдательного совета обсудили и приняли к сведению следующую информацию:

- о кибербезопасности в ПАО Сбербанк и о мерах по противодействию нарушениям прав и интересов клиентов банка в области кибербезопасности;

- о ходе реализации проектов развития корпоративного и инвестиционного бизнеса в ПАО Сбербанк;

- о ходе реализации проектов розничного бизнеса в ПАО Сбербанк;

- о результатах работы блока «Управление благосостоянием» за 2021 год;

- о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита ПАО Сбербанк в 2021 году.

Также Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о результатах независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по итогам 2021 года. Было принято решение принять к сведению выводы и рекомендации, подготовленные компанией Nestor Advisors Ltd, а также включить сведения о результатах проведенной независимой оценки в годовой отчет ПАО Сбербанк за 2021 год. Корпоративному секретарю ПАО Сбербанк поручено подготовить план совершенствования процедур работы Наблюдательного совета и его комитетов в соответствии с рекомендациями Nestor Advisors Ltd и представить план на рассмотрение Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.