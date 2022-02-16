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34 минуты назад

Эксперт рассказала, какие факторы влияют на укрепление рубля

Вечерняя Москва

Российская валюта вряд ли достигнет курса в 68 рублей за доллар. Об этом сообщила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Эксперт рассказала, какие факторы влияют на укрепление рубля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что в отчете Сбербанка указывается, что фактором укрепления рубля станет рост объема Фонда национального благосостояния. Но если судить по итогам последних двух лет, то это не сильно повлияло на укрепление национальной валюты.

На сегодня объем фонда в долларах составляет 174 миллиарда. При этом курс рубля вырос значительно — с 64,6 рубля за доллар в 2019 году до 73,66 рубля за доллар по итогам прошлого года.

Не только размер ФНБ определяет динамику курса рубля, подчеркнула финансист. Среди факторов влияния внутренняя политика Центробанка, стоимость нефти, а также геополитические аспекты. Эксперт отметила, что в случае снижения противостояния между США и Россией российская валюта может укрепиться, но не до 68 рублей за доллар.

— Вряд ли это будет уровень ниже 70 рублей за доллар, поскольку такой крепкий рубль снизит экспортные возможности отечественных компаний. Ведь их продукция станет дорожать на внешних рынках, соответственно, снизится спрос и сократятся поступления в бюджет, — отметила она в комментарии ФАН.

До этого эксперт по финансам объяснила, как сохранить и приумножить сбережения.

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