АНО «Диалог» и бизнес-школа «Сколково» провели вебинар о работе власти в интернете

АНО «Диалог» и бизнес-школа «Сколково» провели открытый вебинар, посвященный теме новых вызовов в области государственных коммуникаций: «Государство online: управление коммуникациями в цифровую эпоху».
В мероприятии приняли участие генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития, профессор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, руководитель методологии сложных программ и проектов, проектный технолог Школы управления «Сколково» Роман Кукшинов, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, мэр Вологды Сергей Воропанов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова.
«Нил Стивенсон, известный фантаст, назвал метавселенную объединением физического мира и цифровой реальности. И когда мы говорим про государственную метавселенную, то мы как раз и говорим про соединение офлайна и онлайна. Если раньше две эти категории существовали отдельно друг от друга, то сейчас уже создана большая экосистема, которая включает в себя десятки тысяч площадок, как мы их называем, «госпабликов» — от муниципалитетов до пабликов Правительства Российской Федерации, задачи которых заключаются в том, чтобы не просто рассказывать о своей деятельности, а реагировать на жалобы граждан, на основе этих жалоб проводить аналитику и выявлять тренды, объединять эту аналитику в общие проблемные цепочки и затем принимать на ее основе управленческие решения», — рассказал генеральный директор «Диалога» Владимир Табак.
По его словам, если еще в 2018 году всего 5% обращений от граждан приходилось на паблики ведомств в социальных сетях, то сегодня их количество уже более 50%. Такой большой поток обращений позволяет выявлять взаимосвязи между ними и готовить аналитику по системным проблемам для глав исполнительной власти.
«За последний год мы совместно с регионами приняли 571 управленческое решение именно на основе такой аналитики, позволяющей, опираясь на данные из обращений граждан, выявлять эти проблемы», — поделился Табак.
Генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития, профессор Школы управления «Сколково» Андрей Шаронов сделал акцент на том, что новым вызовом в области государственных коммуникаций становится изменчивость среды.
«Мы ожидали увидеть устойчивых лидеров в течение всего года, но не увидели их, потому что ситуация меняется, и эта среда не позволяет регионам занимать устойчивую лидирующую позицию. Поэтому вывод: необходимо постоянно удерживать, а лучше повышать уровень управления коммуникациями и развивать широкий спектр таких инструментов и компетенций среди руководства регионов», — сказал Шаронов.