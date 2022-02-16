АНО «Диалог» и бизнес-школа «Сколково» провели вебинар о работе власти в интернете

«Нил Стивенсон, известный фантаст, назвал метавселенную объединением физического мира и цифровой реальности. И когда мы говорим про государственную метавселенную, то мы как раз и говорим про соединение офлайна и онлайна. Если раньше две эти категории существовали отдельно друг от друга, то сейчас уже создана большая экосистема, которая включает в себя десятки тысяч площадок, как мы их называем, «госпабликов» — от муниципалитетов до пабликов Правительства Российской Федерации, задачи которых заключаются в том, чтобы не просто рассказывать о своей деятельности, а реагировать на жалобы граждан, на основе этих жалоб проводить аналитику и выявлять тренды, объединять эту аналитику в общие проблемные цепочки и затем принимать на ее основе управленческие решения», — рассказал генеральный директор «Диалога» Владимир Табак.