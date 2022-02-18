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11 минут назад

Евреи раскритиковали сравнившего Трюдо с Гитлером Маска

Елена Прошина

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал, а затем удалил твит, в котором сравнил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом Гитлером. За эту публикацию он подвергся жесткой критике со стороны еврейских организаций, сообщает РИА Новости.

Евреи раскритиковали сравнившего Трюдо с Гитлером Маска
Фото: ReutersReuters

Ранее Илон Маск отреагировал на сообщение портала CoinDesk. В публикации говорилось, что правительство Канады пресекает криптовалютные транзакции для оказания помощи дальнобойщикам, которые выступают против вакцинации.

В ответ на это Маск опубликовал в Twitter фотографию Гитлера с надписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Эта шутка вызвала бурную реакцию со стороны еврейских организаций в США и по всему миру.

Как заявили в Американском еврейском комитете, решение Илона Маска сослаться на Гитлера для высказывания своей точки зрения в социальных сетях «крайне неразумное». В комитете подчеркнули, что он «должен немедленно извиниться».

Руководство музея в Освенциме посчитало, что подобная публикация порочит память жертв Второй мировой войны.

«Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям», — говорится в сообщении.

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