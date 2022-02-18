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1 час назад

Владелец Facebook покинул десятку крупнейших компаний мира

Lenta.ruиещё 1

Компания Meta Plaforms, владелец соцсети Facebook, вышла из десятки крупнейших компаний мира по рыночной капитализации из-за обвала акций в январе, пишет Bloomberg. Meta потеряла около половины своей стоимости и опустилась с шестой строчки с оценкой более триллиона долларов в сентябре 2021 года до 11-ой, со стоимостью 565 миллиардов долларов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Владелец Facebook покинул десятку крупнейших компаний мира
Фото: ReutersReuters

Теперь компания стоит даже меньше, чем Tencent Holdings — материнская компания китайской Alibaba Group, годовая потеря стоимости которой в октябре 2021-го составила 344 миллиарда долларов из-за репрессий властей КНР. Вместо Meta шестую позицию в списке самых дорогих компаний мира теперь занимает производитель электрокаров Tesla (стоимость — 906 миллиардов долларов).

По окончании января, ставшего худшим месяце в истории компании, акции Meta ждал новый обвал в начале февраля. После публикации отчетности за четвертый квартал 2021 года бумаги владельца Facebook потеряли четверть стоимости 3 февраля — капитализация за сутки снизилась на 237 миллиардов долларов, и компания побила рекорд суточного падения стоимости в истории фондового рынка США. Инвесторов разочаровала информация о том, что впервые за все время существования соцсети снизилось число ежедневных активных пользователей, а показатели оказались ниже ожиданий рынка.

По словам представителей Meta, доходы компании снизились из-за целого комплекса факторов. Среди них — изменения политики конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция в США и проблемы с цепочками поставок, которые влияют на бизнес рекламодателей. Техногигант также отметил тенденцию, что пользователи переходят к менее доходным для компании продуктам, чем основная новостная лента. Например, люди тратят больше времени на просмотр видео Reels в Instagram.

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