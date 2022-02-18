18 февраля в 16:00 по московскому времени пройдёт третий онлайн-митап Epic Commerce «Как растить подписные сервисы в ecom». Epic Commerce — это совместный проект Publicis Groupe Russia и Epic Growth, посвящённый электронной коммерции и ритейлу.

Экосистемные игроки развивают продукты, направленные на удержание аудитории и увеличение среднего чека своих сервисов. Спикеры из «Тинькофф Pro», «X5 Пакет», «Сбер X» и Publicis Groupe поделятся своим опытом и обсудят на предстоящем митапе, как не только повысить доверие покупателей через подписку, но и растить аудиторию.

Подписки для российского рынка – это сравнительно новый опыт как с точки зрения аудитории, так и с точки зрения бизнесов, и для нас эта тема представляет особый интерес. Насколько наши пользователи готовы платить вперёд, как дифференцировать опыт подписки от классических программ лояльности, как строить процессы по работе с аудиторией подписки и какие возможности это направление открывает для брендов и партнёрских бизнесов – это лишь часть вопросов, которые мы планируем обсудить с экспертами.