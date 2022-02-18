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1 час назад

Онлайн-митап Epic Commerce: как растить подписные сервисы в ecom

Sostav.ru

18 февраля в 16:00 по московскому времени пройдёт третий онлайн-митап Epic Commerce &laquo;Как растить подписные сервисы в ecom&raquo;. Epic Commerce &mdash; это совместный проект Publicis Groupe Russia и Epic Growth, посвящённый электронной коммерции и ритейлу.

Онлайн-митап Epic Commerce: как растить подписные сервисы в ecom
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Экосистемные игроки развивают продукты, направленные на удержание аудитории и увеличение среднего чека своих сервисов. Спикеры из &laquo;Тинькофф Pro&raquo;, &laquo;X5 Пакет&raquo;, &laquo;Сбер X&raquo; и Publicis Groupe поделятся своим опытом и обсудят на предстоящем митапе, как не только повысить доверие покупателей через подписку, но и растить аудиторию.

Спикеры:

Мария Асиновская, Head of non-financial partnerships, &laquo;Тинькофф Pro&raquo;Андрей Кузеев, СРО, &laquo;X5 Пакет&raquo;Мария Балберова, исполнительный директор ДИТ, &laquo;Сбер X&raquo;Модератор: Юлия Удовенко, Chief Marketing Officer, Publicis Groupe Russia

Подробности и регистрация.

Юлия Удовенко, Chief Marketing Officer Publicis Groupe Russia:

Подписки для российского рынка &ndash; это сравнительно новый опыт как с точки зрения аудитории, так и с точки зрения бизнесов, и для нас эта тема представляет особый интерес. Насколько наши пользователи готовы платить вперёд, как дифференцировать опыт подписки от классических программ лояльности, как строить процессы по работе с аудиторией подписки и какие возможности это направление открывает для брендов и партнёрских бизнесов &ndash; это лишь часть вопросов, которые мы планируем обсудить с экспертами.

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