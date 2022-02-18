Клиентов Сбербанка предупредили о нововведении с 18 февраля 2022 года

<p>Россиян, являющихся владельцами карты Сбербанка, предупредили о том, что функционал мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» изменился. Информацию предоставил новостной <a href="https://primpress.ru/article/81576" target="_blank" rel="noopener">портал</a> Primpress. </p> <p>Представители компании заявили, что с 18 февраля 2022 года россияне смогут распоряжаться своими счетами по новым правилам. Таким образом, если у гражданина несколько карт «Сбера», то он сможет их самостоятельно менять местами. </p> <p>По словам главы направления «Цифровая платформа» «Сбера» Алексея Круглова, новая функция была введена для удобства клиентов компании. </p> <p> </p>