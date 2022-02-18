В ФРГ заявили о готовности заплатить высокую цену за «Северный поток — 2»

«То, что мы сейчас слышали из Москвы, не воодушевляет. Мы всеми силами работаем над конструктивными путями выхода из кризиса в нормандском формате, в рамках ЕС и НАТО. Каждый шаг к миру дается с трудом. Мы боремся за каждый миллиметр. Но каждый отдельный миллиметр лучше, чем отсутствие какого-либо движения», — подытожила Бербок.