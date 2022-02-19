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2 часа назад

Аналитики дали прогноз по ценам на газ в Европе в 2022 году

Lenta.ruиещё 1

Цены на газ в Европе в 2022 году вряд ли снизятся и составят 800 долларов за тысячу кубометров, считает старший консультант VYGON Consultant Екатерина Колбикова. Ее слова приводит РИА Новости.

Вряд ли снизятся: Дан прогноз по ценам на газ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что цены фьючерсов на газ с поставкой как в марте текущего года, так и в первом квартале следующего, согласно данным лондонской биржи ICE, держатся на одном уровне. Их стоимость к закрытию торгов пятницы составила около 835 и 820 долларов.

«В текущем году ожидать снижения цен не стоит: участники форвардного рынка предвидят сохранение цены на газ в Европе на уровне 800 долларов за тысячу кубометров вплоть до начала весны 2023 года», — пояснила Колбикова.

Кроме того, ограниченное увеличение среднегодовых производственных мощностей (на 14 миллиардов кубометров) в совокупности с высоким спросом на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на рынке СПГ могут привести к развитию дефицита. Это усилит конкуренцию за газ и подстегнет рост спотовых цен.

Ранее обозреватель The Telegraph Том Рис заявил, что страны Европы столкнутся с серьезным энергетическим кризисом в случае отказа от поставок газа из России. По информации автора, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33 процента. В них находится 33 миллиарда кубометров газа, которых хватит на полтора месяца.

В декабре 2021 года в Европе цены на топливо достигли исторического рекорда, превысив отметку в 2150 долларов за тысячу кубометров. Стоимость импорта энергоносителей для ЕС выросла на 72,1 процента в прошлом году — с 250,9 миллиарда долларов в 2020-м до 431,8 миллиарда долларов в 2021-м.

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